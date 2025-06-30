HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pakistan'ın nüfusu ve yüzölçümü ne kadar? Pakistan'ın nüfusu ve yüzölçümü

Pakistan ya da resmi ismiyle Pakistan İslam Cumhuriyeti, Asya kıtasında yer alan bir İslam devletidir. Ülke nüfusunun %97’sini Müslümanlar oluşturur. Nükleer silahı olan tek İslam ülkesidir. Sınır komşusu Hindistan ile sürekli çatışma halindedir. Pakistan hakkında merak edilen pek çok detay bulunur. Peki, Pakistan nüfusu ve yüzölçümü ne kadar?

Pakistan'ın nüfusu ve yüzölçümü ne kadar? Pakistan'ın nüfusu ve yüzölçümü
Defne Vera Şahin

Pakistan, dünyanın en büyük beşinci ülkesi olarak öne çıkar. Bununla beraber en yoğun nüfuslu ikinci Müslüman ülkesidir. Güney Asya bölgesindeki ülke nüfusu birden fazla etnik ırkı barındırır. Pakistan, sosyal kalkınma ve siyasi istikrar için sürekli olarak mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ülkenin başkenti İslamabad olarak bilinirken, geçmişte laik fikirleri savunan bir parlamenter demokrasi olarak kurulmuştur. Ülke, tarihi boyunca pek çok darbe yaşamıştır. Pakistan, Urdu ve Fars dillerinde 'Pak ülke' anlamında kullanılır.

Pakistan'ın nüfusu ne kadar?

Pakistan'da yaşayan insanlar ülke topraklarına oldukça düzensiz bir şekilde dağılmıştır. Halkın yarısından fazlası Pencap'ta ikamet eder. Yüz ölçümü açısından en geniş eyalet olan Belucistan ise nüfusun oldukça az olmasıyla bilinir. Belucistan eyaletinde yaşayan insanların büyük bir bölümü Quetta bölgesinde yaşar.

Pakistan, dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Ülkede yeni doğanların ölüm oranı oldukça fazla olup yaşam beklentisi ise son derece düşüktür. Fakat yine de nüfusun yaklaşık beşte üçünü 30 yaş altında insanlar oluşturur. Doğum oranına bakıldığında dünya ortalamasının üzerindedir. Erkeklerde ortalama yaşam süresi 68, kadınlarda ise 72'dir. Günümüzde Pakistan’ın toplam nüfusu ise 231.4 milyon civarındadır.

Pakistan'ın yüz ölçümü ne kadar?

Pakistan’ın yüzölçümü 796.095 km²’dir. Ülke Pencab, Sind, Pathanistan, Belucistan, Azad ve Keşmir olarak sıralanan 5 eyaletten oluşur. Toprakların çevresi dağlarla kaplı çukur bir çanak şeklindedir. Ülkenin kuzeyinde Hindikuş, Karakorum ve Himalaya dağları yükselir. Bu dağlarda 7000 metreyi aşan doruk noktaları mevcuttur. Bu açıdan ülkenin en yüksek yeri ise 8.611 metre ile Himalayalar'da bulunan K-2 Godwin Austen Zirvesi'dir. Bu nokta dünyanın ikinci en büyük yüksekliğine sahiptir. Pakistan ve Afganistan arasında ulaşımın sağlandığı dünyaca ünlü Hayber Geçidi yer almaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı! İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!
Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu!Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu!

Anahtar Kelimeler:
Pakistan nüfus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yine Bodrum! 2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap şoke etti

Yine Bodrum! 2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap şoke etti

Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Binalarda yeni dönem başladı! Bugün itibarıyla hepsinde geçerli olacak

Binalarda yeni dönem başladı! Bugün itibarıyla hepsinde geçerli olacak

Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Mersin'de gizemli olay! 4 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

Mersin'de gizemli olay! 4 genç ve 1 köpek oto yıkamada ölü bulundu

Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu!

Kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.