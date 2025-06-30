Pakistan'ın nüfusu ve yüzölçümü ne kadar? Pakistan'ın nüfusu ve yüzölçümü

Pakistan, dünyanın en büyük beşinci ülkesi olarak öne çıkar. Bununla beraber en yoğun nüfuslu ikinci Müslüman ülkesidir. Güney Asya bölgesindeki ülke nüfusu birden fazla etnik ırkı barındırır. Pakistan, sosyal kalkınma ve siyasi istikrar için sürekli olarak mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ülkenin başkenti İslamabad olarak bilinirken, geçmişte laik fikirleri savunan bir parlamenter demokrasi olarak kurulmuştur. Ülke, tarihi boyunca pek çok darbe yaşamıştır. Pakistan, Urdu ve Fars dillerinde 'Pak ülke' anlamında kullanılır.

Pakistan'ın nüfusu ne kadar?

Pakistan'da yaşayan insanlar ülke topraklarına oldukça düzensiz bir şekilde dağılmıştır. Halkın yarısından fazlası Pencap'ta ikamet eder. Yüz ölçümü açısından en geniş eyalet olan Belucistan ise nüfusun oldukça az olmasıyla bilinir. Belucistan eyaletinde yaşayan insanların büyük bir bölümü Quetta bölgesinde yaşar.

Pakistan, dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Ülkede yeni doğanların ölüm oranı oldukça fazla olup yaşam beklentisi ise son derece düşüktür. Fakat yine de nüfusun yaklaşık beşte üçünü 30 yaş altında insanlar oluşturur. Doğum oranına bakıldığında dünya ortalamasının üzerindedir. Erkeklerde ortalama yaşam süresi 68, kadınlarda ise 72'dir. Günümüzde Pakistan’ın toplam nüfusu ise 231.4 milyon civarındadır.

Pakistan'ın yüz ölçümü ne kadar?

Pakistan’ın yüzölçümü 796.095 km²’dir. Ülke Pencab, Sind, Pathanistan, Belucistan, Azad ve Keşmir olarak sıralanan 5 eyaletten oluşur. Toprakların çevresi dağlarla kaplı çukur bir çanak şeklindedir. Ülkenin kuzeyinde Hindikuş, Karakorum ve Himalaya dağları yükselir. Bu dağlarda 7000 metreyi aşan doruk noktaları mevcuttur. Bu açıdan ülkenin en yüksek yeri ise 8.611 metre ile Himalayalar'da bulunan K-2 Godwin Austen Zirvesi'dir. Bu nokta dünyanın ikinci en büyük yüksekliğine sahiptir. Pakistan ve Afganistan arasında ulaşımın sağlandığı dünyaca ünlü Hayber Geçidi yer almaktadır.