Pakistan ve Ermenistan diplomatik ilişkilerin kurulmasını kararlaştırdı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dar ve Mirzoyan, görüşmeleri kapsamında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını kararlaştırdı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇEŞİTLİ KONULARDA İŞBİRLİĞİ

Bakanlar, görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçlarına bağlılıklarını dile getirerek iki ülke arasında ekonomi, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda işbirliği yollarını ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diplomatik ilişkilerin kurulduğuna ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını duyurdu.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır