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Pakistan ve Hindistan, hava sahalarına yönelik yasakları bir ay uzattı

Pakistan ve Hindistan, iki ülkenin uçaklarına yönelik hava sahası kısıtlamalarını haziran sonuna kadar uzattı.

Pakistan ve Hindistan, hava sahalarına yönelik yasakları bir ay uzattı

Dawn gazetesinin haberine göre, taraflar, iki ülke arasındaki hava sahası kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakistan Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasını kullanan Hint uçaklarına yönelik uygulanan yasağın 24 Haziran'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.
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ULUSLARARASI HAVA YOLLARI ETKİLENMEYECEK

Pakistan hava sahasının Hindistan'a kayıtlı ya da Hint hava yolları tarafından kiralanan uçaklar da dahil olmak üzere tüm askeri uçuşlara kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, diğer uluslararası hava yollarının ise bu yasaktan etkilenmeyeceği aktarıldı.

Diğer yandan, Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Pakistan'a ait uçakların Hindistan hava sahasına girişini engelleyen kısıtlamanın 23 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
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22 NİSAN'DA TURİSTLERE ATEŞ AÇILMIŞTI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Keşmir
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