Palandöken’de renkli görüntüler: Dadaş kıyafetiyle zirveden kaydılar

Bu yıl yoğun kar yağışından dolayı yüzü gülen Palandöken’de bir yanda kayak keyfi sürerken bir yanda da renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Kış turizminin göz bebeği Palandöken Kayak Merkezi’nde gece kayağı, adrenalinle görselliği bir araya getiriyor. 10 kilometreyi bulan aydınlatılmış pistlerde, son teknoloji projektörler ve renkli ışık sistemleriyle hem güvenli hem de etkileyici bir atmosfer sunuluyor. Akşam saatlerinde özenle hazırlanan parkurlar, şehrin ışıklarıyla bütünleşerek eşsiz bir manzara oluşturuyor. Palandöken Dağı’nda yapılan son ölçümlerde kar kalınlığı 216 cm olarak belirlendi.

Bu arada uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken kayak Merkezi’nde, Erzurum’un halk oyunları kültürünü ifade eden kadın ve erkek bar ekibi elbiseleriyle kayak yapan kayakçıların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Her yıl artan ilgiyle gece kayağında iddiamızı büyütüyor, misafirlerimize unutulmaz bir Palandöken deneyimi yaşatıyoruz" denildi.