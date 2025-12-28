Palandöken’de kar, kış ve kayak keyfi

Toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunan Palandöken’deki pistler kayakçılar için en iyi şartları sağlıyor. Sezonun ilk haftaları olmasına rağmen en kalabalık ve yoğun günlerini yaşayan Palandöken’de aynı zamanda farklı kategorilerde kayak, kar voleybolu, buz tırmanışı ve snowboard yarışmaları da düzenleniyor.

Unutulmaz deneyimler sunuyor

Bölgede dördü 4 yıldızlı ve altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunurken, kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalar da mevcut. Kayak merkezinde konaklama kapasitesi yaklaşık olarak 6 bin kişiyi kapsıyor. Bu imkanlar, ziyaretçilere rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip ve 30 kolay pist, 12 orta pist, 9 profesyonel (zor) pist ve 5 doğal pist olarak sıralanıyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 km’lik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 km’yi buluyor. En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. Palandöken sadece muhteşem kayak pistleriyle değil, aynı zamanda kar üzerinde birçok heyecan verici aktivite ile de ünlü bir kayak merkezi. Palandöken’de yaşayabilecek bazı unutulmaz deneyimler ise yamaç paraşütü, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve buz duvarı tırmanışı olarak ön plana çıkıyor.

Gece kayak yapma imkanı var

Palandöken’deki çığ riskini azaltmak için gelişmiş çığ önleme sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için önleyici önlemler alıyor. Kayak sezonunu uzatmak ve kar kalitesini iyileştirmek için suni kar üretim sistemleri kullanılıyor. Sistem saatte 2 bin 600 metreküp kar üretme kapasitesine sahip. Bu sayede kayak şartları ve sezon süresi en iyi seviyede tutuluyor. Palandöken’deki pistler, gece kayağı yapmak isteyenler için 9,2 kilometre uzunluğunda aydınlatıldı. Bu durum ziyaretçilere günün her saatinde kayak yapma fırsatı sunuyor.

Çevre dostu bir kayak merkezi

Ziyaretçiler, kayak biletlerini ve diğer hizmetleri kolayca çevrimiçi olarak satın alabiliyor. Bu dijitalleşme, bilet alımını ve rezervasyonları daha pratik hale getirdi. Bu özellikler, Palandöken’i akıllı ve kullanıcı dostu bir kayak merkezi haline getirirken, aynı zamanda güvenlik, erişim kolaylığı ve konforu artırıyor. Palandöken Kayak Merkezi bu haliyle yaklaşık 15 bin kişiye aynı anda kayak yapma imkanı sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, dünyada sürdürülebilirlik konusunda öncü bir adım attı ve dünyada sürdürülebilirlik sertifikasına sahip kayak tesislerinin ilkleri arasında yer aldı. Tesisler GSTC onaylı Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı Destinasyonu olmak kaydıyla öne çıkıyor. Bu sertifika, kayak merkezinin çevresel etkileri azaltma, doğal kaynakları koruma ve sosyal sorumluluk taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılığını ve başarısını simgeliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır