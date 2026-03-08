HABER

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken, Mart ayında da kayak severlerin akınına uğramaya devam ediyor. Palandöken, Ramazan Bayramı’nda da kayak severlerin ve tatilcilerin gözde oldu,rezervasyonlar devam ediyor.

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor

Palandöken Kayak Merkezi, son günlerde yağan yoğun karla sezonu uzattı ve şimdi Ramazan Bayramı’nda tatil planlaması yapacak olan misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ramazan Ayı olmasına rağmen yine yüzlerce kişi pistlerde kayak yapmaya devam ediyor. Palandöken’de bir yanda da ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılıyor.

Kristal kar kayak severleri Erzurum’a çekiyor
Palandöken’de Ramazan Bayramı’nda 2 kişilik bir tatilin gecelik maliyeti ortalama 10-30 bin TL arasında değişiyor. Kayak yapmak isteyen bir kişinin ise günlük 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. İşletmeler Ramazan Bayramı için hem kampanyalar hem de indirimler yapıyor. 2025-2026 kayak sezonuna Aralık ayında güçlü bir başlangıç yapan Palandöken’de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 275 santimetreyi buldu. Bu durum, sadece yerli turistleri değil, profesyonel sporcuları da Erzurum’a çekiyor. Kristal kar özelliğiyle ünlü pistlerde, Mart ayı olmasına rağmen "toz kar" kalitesinin korunması kayak ve snowboard tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.

"İşletmeler olarak hazırız"
TUROYD Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, dolu dolu bir kış sezonu geçirdiklerini ifade ederek, "Bayram ve okulların ara tatili uzayan sezona nefes gibi gelecek. Misafirlerimizi bayramda en iyi şekilde ağırlamak için hazırlık yaptık. Son yağan karla birlikte Palandöken, kayak severlere en güzel imkanları sunmaya devam ediyor" dedi.

Palandöken'de kayak keyfi sürüyor 1

Palandöken'de kayak keyfi sürüyor 2

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 3

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 4

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 5

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 6

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 7

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 8

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 9

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 10

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 11

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 12

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 13

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 14

Palandöken’de kayak keyfi sürüyor 15


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

