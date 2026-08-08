Palet fabrikasında yangın paniği

Yangın, Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkiinde faaliyet gösteren palet üretim fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın depolama bölümüne yayıldı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine ve çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA