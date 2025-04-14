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Palu Kalesi’nde arkeolojik kazı için hazırlıklar başladı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Palu Kalesi’nde arkeolojik kazı için hazırlıklar başladı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin tarihi ve kültürel değerleri arasında önemli yer tutan kalede, arkeolojik kazı çalışmaları için hazırlıklara başlandığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı izni verilen kalede bu yıl yapılacak kapsamlı çalışmalar ile Urartu'dan Osmanlı'ya uzanan tarihin gün yüzüne çıkarılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Urartu Kralı Menuas tarafından yaptırılan ve yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Palu Kalesi, Elazığ’ın Palu ilçesinde, kaya üzerine inşa edilmiş tarihî bir yapıdır. Güneyi ve güneydoğusu Murat Nehri ile çevrili olan kalenin kuzey ve batı kısımları sarp kayalıklardan oluşur; bu doğal yapı kaleyi tarih boyunca savunması zor bir nokta haline getirmiştir. Kale içerisinde Urartu Dönemi'ne ait çivi yazısıyla yazılmış Urartu Yazıtı, kaya tünelleri, kaya mezarları, tapınaklar, nişler, su sarnıçları ve kaya merdivenleri gibi birçok arkeolojik unsur bulunmaktadır. Ayrıca, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait saray kalıntıları, askeri yapılar ve kale surları da kalenin tarihi çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Palu ilçesi tarihi ve kültürel zenginliği ve doğal güzelliğiyle Elazığ turizmi açısından büyük potansiyel taşımaktadır."

Palu Kaymakamı Hulusi Teke'nin de yetkililer ve akademisyenlerle birlikte kalede incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Teke, kalenin sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini taşıyan önemli bir destinasyon olduğunu aktararak, "Palu Kalesi'nin geçmişine ışık tutacak bu kazılar, yalnızca bilimsel açıdan değil, turistik açıdan da büyük önem arz ediyor. Kalede ortaya çıkarılacak yeni yapılar ve buluntular, ziyaretçi sayısını artıracak ve Palu'nun kültürel mirasını daha görünür kılacak." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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