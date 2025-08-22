HABER

Palyaço kıyafetli kişi çocukları tedirgin etmişti! O şahıs gözaltına alındı: 'Elimde bıçak değil bisiklet kornası vardı'

Bursa'da sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli şahıs yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ifadesinde elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu ve sadece şaka yapmak istediğini söyledi.

Olay, 18 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Palyaço kıyafetiyle dolaşan 17 yaşındaki M.D.'nin, elinde bıçak bulunduğu iddiasıyla sokakta oynayan çocukları kovaladığı öne sürüldü.

Palyaço kıyafetli kişi çocukları tedirgin etmişti! O şahıs gözaltına alındı: Elimde bıçak değil bisiklet kornası vardı 1

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağın başında beliren şüpheliyi gören 2 kadın ile 3 çocuğun panikle eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. M.D.'nin tek katlı müstakil evin kapısına kadar gelip bir süre beklediği, ardından pencereden içeriye el salladığı anlar da kayıtlara geçti.

Palyaço kıyafetli kişi çocukları tedirgin etmişti! O şahıs gözaltına alındı: Elimde bıçak değil bisiklet kornası vardı 2

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI!

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan M.D., ifadesinde animatör olduğunu, düğünlerde palyaço olarak çalıştığını söyledi.

"ELİMDE BIÇAK DEĞİL BİSİKLET KORNASI VARDI"

Palyaço kıyafetli kişi çocukları tedirgin etmişti! O şahıs gözaltına alındı: Elimde bıçak değil bisiklet kornası vardı 3

O gün sokaktan geçerken çocuklara şaka yapmak istediğini belirten M.D., "Saklandığım yerden çıkarak üzerlerine koştum. Çocuklar panik yapınca evlerine kaçtı. Anneleri, çocukların korktuğunu söyleyince özür dileyip yoluma devam ettim" dedi. Elinde bıçak değil, bisiklet kornası bulunduğunu da dile getirdi.

Palyaço kıyafetli kişi çocukları tedirgin etmişti! O şahıs gözaltına alındı: Elimde bıçak değil bisiklet kornası vardı 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

