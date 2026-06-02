HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pamucak sahilindeki kıyı kumulları tehlikede

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde kıyı kumulları tehlike altında. Yetkililer bu alana dikkat etmeli.

Pamucak sahilindeki kıyı kumulları tehlikede

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sınırında yer alan Pamucak sahilindeki kıyı kumullar, serinlemek için denize girenler ile piknikçilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle kirlenmeye başladı.

Pamucak sahilindeki kıyı kumulları tehlikede 1

Bunun üzerine bölgeye gidip, inceleme yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ayrıca deniz kıyısına park eden araçların da kumulları ezip, yapısına zarar verdiğini tespit etti. EKODOSD Başkanı Sürücü, nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi iri baş deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı olan kumsalların korunması için yetkilileri göreve çağırdı.

Pamucak sahilindeki kıyı kumulları tehlikede 2

'YOK OLMADAN HAREKETE GEÇİLMELİ'

Özellikle Zeytinköy plajının bulunduğu bölgenin çok önemli olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ve Sulak Alan Tampon Bölgesi gibi resmi koruma statülerine sahip. Bu sayede bugüne kadar yapılaşmadan kendini kurtarabilmiş ender kıyılardan biri. İçinde küçük sulak alanların da barındığı bu kıyı kumullarında başta korunması gereken nadir endemik türlerden kum zambakları olmak üzere, ekosisteme ait pek çok özel kumul bitkisi yayılış göstermekte. Ancak bugün alan çok ciddi tehdit altında. Yaz aylarında yaşanan yoğun insan ve araç baskısı bölgeye zarar vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı olan kumulların üzerine park eden araçlar, doğal yapısına zarar veriyor. Atılan çöplerin büyük çoğunluğu plastiklerden oluştuğu için de rüzgarla birlikte denize karışıp, mikroplastiklere dönüşerek birçok deniz canlısının ölmesine neden oluyor. Bu benzersiz kıyıların korunması için tüm ilgili kurumların harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Pamucak sahilindeki kıyı kumulları tehlikede 3

Pamucak sahilindeki kıyı kumulları tehlikede 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması geldiİran’dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması geldi
Bakan Bayraktar'dan sıfır atık mesajı: "Hayatın tüm alanlarında toplumumuzda buluşturmayı hedefliyoruz"Bakan Bayraktar'dan sıfır atık mesajı: "Hayatın tüm alanlarında toplumumuzda buluşturmayı hedefliyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Caretta Caretta çevre koruma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.