Pancar suyu neye iyi gelir, tansiyonu düşürür mü? Pancar suyu faydaları

Salatalarda, yemeklerde ya da turşusu yapılarak tüketilebilen pancar ayrıca suyu çıkartılarak da kullanılabilir. Direkt olarak içilebileceği gibi detoks içeceklerinin hazırlanmasında da yer alabilen pancar suyunun çeşitli faydaları bulunur.

Pancar suyu neye iyi gelir?

Pancar suyu faydaları birçok uzman doktor tarafından da kabul edilmiştir. Bilinçli olarak tüketilen doğal pancar suyunun en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

İçeriğinde yer alan metain, kaempferol, kafeik asit gibi maddeler sayesinde kanserle mücadelede faydalı olduğu bilinir.

Cilt sağlığını iyileştirdiği bilinir.

Kilo vermede yardımcıdır.

Kan şekerini düzenler.

Detoks süreçlerinde destekleyicidir.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Yüksek kan basıncını düşürür.

Enerji verir.

Sağlıklı kilo kontrolü sağlar.

Kas gücünü arttırır.

Demansın hızlı ilerlemesinin önüne geçer.

Pancar suyu ne işe yarar?

Sos, salata, turşu, cips ya da yemek olarak tüketilebilen pancar hem dışarıdan hazır olarak alınabilen hem de evde kolaylıkla yapılabilen pancar suyu hali ile de çok tercih edilir. Pancar suyunun işe yaradığı çeşitli durumlar vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Kanser önleyici etkisi vardır.

Spor yapanlar için enerji vermesi ile fayda sağlar.

Kas gücünü arttırmaya yardımcıdır.

Hafızayı güçlendirir.

Zengin antioksidan içeriği sayesinde kalp sağlığını korur.

Lif içeriği ile sindirim sağlığına iyi gelir.

Diğer birçok besin gibi pancar suyu da fazla tüketildiği zaman bazı sorunlara ya da yan etkilere yol açabilir. Pancar suyunun zararlarına örnek olarak aşırı tüketimi halinde böbrekler hasar görebilir. İdrar ya da büyük tuvaletteki renk değişimi belirtisi bazı hastalıkların habercisi olarak meydana gelebilir.

Pancar suyu tansiyonu düşürür mü?

Pancarın ve pancar suyunun faydalarından biri de kalp ve damar sağlığına iyi gelmesidir. Ayrıca zengin bir nitrat kaynağı olan pancar suyu kan akışını iyileştirmeye de yarar. Tansiyonu düzenleyici ve kalp sağlığına olumlu etkisi de vardır.

Ancak pancar suyu potasyum ve nitrat içeriği ile damarları genişletir. Böylece kan dolaşımı artar. Bu durum da tansiyonu düşürebilir.