Pandora nedir? Pandora'nın kutusu ne demek, ne anlama gelir?

Günlük yaşamda karşımıza çıkan ve anlamı merak edilen pek çok kavram bulunur. Bunlardan biri olarak "Pandora" ve "Pandora’nın Kutusu" da bazı filmlerde ve de kitaplardan duyulan ifadelerden biridir. Gündelik sohbetlerde de sıklıkla kullanılan "Pandora'nın kutusu" yaygın bir ifade olmasına karşın hikayesi Antik Yunan’a kadar dayanır. Bu noktada Pandora ve Pandora'nın kutusunun anlamı araştırılmaktadır.

Pandora nedir?

İlk defa duyanlar ve ne anlama geldiğini bilmeyenler "Pandora ne demek" sorusunun yanıtını arar. Pandora Antik Yunan'daki ilk kadın olarak öne çıkar. Hikayeye göre Zeus, insanlara ateşi hediye eden Prometheus'tan intikam almak üzere Pandora'yı yaratır. Bununla beraber Zeus, Pandora'ya kesinlikle açmaması gereken bir kutu da verir. Efsaneye göre Pandora tanrıçalar kadar güzeldir. Zeus Pandora’yı, Prometheus’un ikiz kardeşi olan Epimetheus‘a yollar. Pandora kapıyı çaldığında ise Epimetheus onun güzelliğinden çok etkilenir. Pandora’yı evine alır ve ertesi gün onunla evlenir. Pandora, merakına yenik düşerek açmaması gereken kutuyu açar. Kutunun içerisinde tüm kötülükler çıkar ve dünyaya yayılır. Efsaneye göre kutunun içerisinde sadece umut kalır.

Pandora'nın kutusu ne demek?

Pandora'nın Kutusu, Antik Yunan mitolojisinde adı geçen ve içerisinde her türlü kötülüğün bulunduğuna inanılan sihirli bir kutudur. Efsaneye göre bu kutunun hiçbir zaman açılmaması gerekir. Fakat bu hikayede Pandora, dayanamaz ve kutuyu açar. Pandora ve Epimethus'a hediye olarak gelen kutunun açılmasıyla beraber bütün kötülükler dünyaya yayılmaya başlar. Sonrasında ise kutu hemen kapatılır.

Pandora'nın kutusu ne anlama gelir?

Pandora’nın Kutusu deyimi günümüzde "açılmasıyla beraber kontrol edilemez ve beklenmedik kötülüklerin ortaya çıkmasına sebep olan bir durum" olarak ifade edilir. Buna göre bir olay ya da karar ilk başta zararsız gibi görünse de kutu açıldığında pek çok olumsuz durumu beraberinde getirebilir.