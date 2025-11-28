Papa 14. Leo, İznik'e geldi: İznik Gölü kıyısında dua etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Türkiye'deki temasları sürüyor.

PAPA 14. LEO İZNİK'TE

İstanbul'dan helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine geçen Papa XIV. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la beraber I. İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayine katıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.

Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye gelen Papa, dün Ankara'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya gelmişti.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dün akşam Şişli'de konaklayacağı Saint Esprit Katedrali'ne gelmişti.