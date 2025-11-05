HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesinde Vatikan heyeti İznik'e geldi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde aralarında Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina'nın da yer aldığı heyeti, İznik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesinde Vatikan heyeti İznik'e geldi

Programları kapsamında Vatikan'dan gelen papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ilk olarak İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi'ni gezdi.

Papa 14. Leo nun ziyareti öncesinde Vatikan heyeti İznik e geldi 1

Daha sonra kent merkezine gelen heyet, tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binası'nı ziyaret ederek Koza Han'a geçti. Kardinal Baldassare Reina, handaki esnafla selamlaştı.

Papa 14. Leo nun ziyareti öncesinde Vatikan heyeti İznik e geldi 2

Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve diğer yetkililerin de aralarında bulunduğu heyet, Kapalı Çarşı ve Protestan Kilisesi'ni de ziyaret etti.

Papa 14. Leo nun ziyareti öncesinde Vatikan heyeti İznik e geldi 3
Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı programa göre, Papa 14. Leo'nun 28 Kasım'da İznik'e gelerek, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp anne oğulu aramaya yoğun sis nedeniyle son verildiKayıp anne oğulu aramaya yoğun sis nedeniyle son verildi
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştüMİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyeti ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
Papa İznik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.