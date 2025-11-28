Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesi İznik Gölü’ne dalgıç ekipleri dalış gerçekleştirdi

Papa’nın programı kapsamında ilçede görev yapan polis sayısı 2 bin 300’e ulaştı. İlçenin ana arterlerinde devriyeler sıklaştırılırken, kritik bölgelerde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Güvenlik tedbirleri yalnızca karada değil, su üzerinde de büyük bir titizlikle yürütülüyor. İznik Gölü’nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştiriyor. Dalgıçlar göl tabanını tarayarak herhangi bir şüpheli duruma karşı güvenliği sağlıyor.

Tarihi ziyaretin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için bölgedeki tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığı, güvenlik önlemlerinin ziyaret sonuna kadar artırılarak devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır