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Papa 14’üncü Leo'dan Gazze açıklaması! "Büyük bir endişeyle takip ediyorum"

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’deki insani durumu ‘vahim’ olarak nitelendirerek, büyük bir endişeyle takip ettiğini söyledi.

Papa 14’üncü Leo'dan Gazze açıklaması! "Büyük bir endişeyle takip ediyorum"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, sosyal medya hesabından uluslararası gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Papa 14’üncü Leo, “Kalbim, dünya genelinde çatışma ve şiddet nedeniyle acı çeken herkesle birliktedir. Özellikle Tayland ve Kamboçya sınırında yaşanan çatışmalardan etkilenenlere, özellikle de yerinden edilmiş çocuklar ve aileler için dua ediyorum” ifadelerini kullandı. Papa 14’üncü Leo, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için dua ettiğini de kaydetti.

"BÜYÜK BİR ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUM"

Gazze'deki duruma değinen Papa 14’üncü Leo, “Sivil halkın büyük açlık çektiği, şiddet ve ölüme maruz kaldığı Gazze'deki vahim insani durumu büyük bir endişeyle takip ediyorum. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi için içten çağrımı yineliyorum” dedi.

Papa 14’üncü Leo, “Her insan, Tanrı tarafından bahşedilen doğuştan gelen bir onura sahiptir. Çatışmalarda yer alan tüm tarafları, bu onuru tanımaya ve onu ihlal eden her türlü eylemi sona erdirmeye çağırıyorum. Tüm halklar için barış dolu bir gelecek güvence altına almak amacıyla müzakereler yapılmasını ve bu barışı riske atabilecek her şeyin reddedilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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