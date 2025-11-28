HABER

Papa 14'üncü Leo İstanbul'da! Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti

Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye ziyareti başladı. Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçen Papa yoğun önlemlerle konaklayacağı Harbiye'deki Vatikan temsilciği konutuna gitti. Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken; Papa'nın Türkiye gezisinin en ilgi çekici noktası olan İznik'te de hareketlilik üst düzeyde.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo Ankara ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Papa'yı taşıyan uçak akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Papa, yoğun güvenlik önlemleriyle konaklayacağı Şişli Harbiye'deki Vatikan temsilciği konutuna gitti. Papa konuta ulaştıktan sonra kısıtlamalar kaldırıldı.

Ancak Papa 14. Leo'nun programının olduğu günlerde trafikteki önlemlerin pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

DİN ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Papa Leo, bu sabah Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

TRAFİĞE KAPATILACAK

Ardından, Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Bu nedenle, Şişli'de Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Abide-i Hürriyet, Silahşör Caddeleri ve Ortakır Sokak'ta da araç girişine izin verilmeyecek.

Sonrasında Papa Leo İznik'e gidecek ve oradaki programının ardından tekrar İstanbul'a dönecek. Bu kapsamda da Papa'nın Atatürk Havalimanı'na giderken ve dönerken kullanacağı sahil yolu güzergahı trafiğe kapatılacak.

İZNİK'TE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Papa'nın Türkiye gezisinin en ilgi çekici noktası olan İznik'te de hareketlilik var. Hristiyanlıkta önemli yeri olan İznik Konsili'nin bin 700'üncü yılı anısına gerçekleşecek bu ziyarete Fener Rum Patriği de katılacak.

Sükunetiyle bilinen Bursa’nın İznik İlçesi, Papa 14. Leo’nun tarihi ziyaretine hazırlanıyor. İlçede ziyaret hazırlıkları kapsamında yollar tazyikli sularla yıkandı, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
