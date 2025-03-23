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Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

23.03.2025 16:04
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı başkent Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden 5 hafta sonra taburcu edildi.

Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı başkent Roma'daki Gemelli Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi. Papa Francis, 5 hafta sonra hastaneden taburcu edildi. Katoliklerin lideri, taburcu edilmeden dakikalar önce hastanenin balkonuna çıkarak, bahçede kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Tekerlekli sandalye ile balkona çıkan Papa'nın yüzünün şiş olduğu ve nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Balkondan kısa bir konuşma yapan Papa, hastane bahçesindeki kalabalığa teşekkür etti. Konvoy eşliğinde hastaneden çıkan Papa Francis'i bölge sakinleri alkışlarla eşliğinde Vatikan'a uğurladı.

"PAPA'NIN İYİLEŞMESİ ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK"

Doktorlar, Papa'nın yaşlanan vücudunun tamamen iyileşmesinin çok uzun zaman alacağını ve Papa Francis'in Vatikan'da 2 ay daha dinlenmesi gerektiğini belirttiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Papa Francis hastane
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