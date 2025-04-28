Papa Franciscus için Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde ayin düzenlendi

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için gerçekleştirilen ayini, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski yönetti.

Çok sayıda cemaat mensubunun katıldığı ayinde, 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus için dualar edildi.

Ayinin gerçekleştirildiği katedralde ve sıraların üzerinde Papa Franciscus'in fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Ayine, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav David Sevi, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ve Süryani Metropoliti Yusuf Çetin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır