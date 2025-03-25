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Papa, hastanede yattığı sırada iki kez ölümden dönmüş!

25.03.2025 17:10
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattığı sırada iki kez hayati tehlike atlattığı ve özellikle 28 Şubat akşamı geçirdiği bronkospazm krizi nedeniyle ölümün kıyısından döndüğü belirtildi.

Papa, hastanede yattığı sırada iki kez ölümden dönmüş!

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat-23 Mart tarihlerinde Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın doktoru Profesör Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuştu.

Papa’nın hastanelerinde yattığı 38 gün boyunca en zor ve sıkıntılı anın 28 Şubat akşamı olduğunu belirten Alfieri, "Kötüydü. 14 gündür hastanedeydi ve durumu aniden kötüleşti, bronkospazm geçiriyor, yardım istiyordu. Bu en kötüsüydü. İlk defa etrafındaki bazı insanların gözlerinde yaş gördüm. Hepimiz durumun daha da kötüleştiğinin ve başaramama riskimizin olduğunun farkındaydık." dedi.

Alfieri, böyle bir durumda "ya tedaviyi sonlandırıp kendisinin gitmesine izin vereceklerini ya da diğer organlarına zarar verme riskini göze alıp mümkün olan tüm ilaç ve terapileri kullanarak tedaviye devam etme seçeneklerinin" olduğunu ifade ederek, bu konuda son kararı Papa’nın kendisinin verdiğini ve tedaviyi artırma seçeneğine gittiklerini anlattı.

Alfieri, "Karar, her zaman Papa'ya aittir. ‘Her şeyi dene, vazgeçme’ dedi. Biz de aynı şeyi düşündük ve kimse de vazgeçmedi." diye konuştu.

Papa’nın durumu kötüleştiğinde de bilincinin tamamen yerinde olduğunu dikkati çeken Alfieri, "O akşam çok korkunçtu. Bizim gibi o da o akşamı atlatamayabileceğini biliyordu. Acı çektiğini görüyorduk. Bize ilk günden itibaren kendisine hakikat neyse onu söylememizi istedi." ifadelerini kullandı.

Daha önce Papa’nın bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattığını söylediği hatırlatılan Alfieri, "Zor dönemi atlatıyorduk, o sırada Papa yemek yerken kusmuğunda boğulma tehlikesi geçirdi. İkinci kritik andı çünkü bu tür anlarda zamanında müdahale edilemezse zaten çok risk altında olan akciğerlerde mevcut komplikasyonlara ek olarak ani ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Papa'ya taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet dönemi geçirmesi gerektiğini söylediklerini aktaran Alfieri, şunları kaydetti:

"Elbette, bu aşamada uymanız gereken bazı kurallar var, örneğin yeni enfeksiyonlara taşıyıcı olabilecek kalabalık gruplarla veya çocuklarla temastan kaçınması gerekiyor. Ayrılırken konuştuk ve emeklerimizin boşa gitmemesi için bize söz verdi ama o Papa, ona dikte edemeyiz."

Bu arada, 23 Mart’ta Vatikan’daki konutuna dönen Papa Franciscus, bugün başlayıp cuma gününe kadar sürecek olan Papalık Küçükleri Koruma Komisyonunun genel kuruluna katılanlara gönderdiği bir mesajda, Kilisenin istismar mağdurlarına “misafirperverlik ve bakım sunması” gerektiğini belirtti.

PAPA'nIN HASTANEYE KALDIRILDIĞI VE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ DÖNEM!

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

Prof. Sergio Alfieri, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın bundan sonra 2 ay boyunca dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Papa, yarın hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda." demişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Papa Katolik Kilisesi
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