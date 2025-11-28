HABER

Papa'nın uçağındaki Giacinto Facchetti ismi gözlerden kaçmadı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Papa 14. Leo dün Türkiye'ye geldi. Dünyanın gözü bu ziyarete çevrilirken, Papa'nın uçağının ismi gözlerden kaçmadı. Papa'nın uçağında Inter'in yıldız futbolcusu Giacinto Facchetti'nin ismi yazıyordu. Facchetti'nin ismi kısa sürede gündem olurken, 'Giacinto Facchetti kimdir?' sorusu da merak edildi. Facchetti ile ilgili Türkiye detayı ise oldukça dikkat çekici.

Melih Kadir Yılmaz

Dünyanın gözü Türkiye'de. Papa 14. Leo dün ITA Havayolları tarafından tahsis edilen özel uçak ile Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa'yı resmi törenle karşıladı. İkili daha sonra görüşme gerçekleştirdi.

Papa nın uçağındaki Giacinto Facchetti ismi gözlerden kaçmadı! Dikkat çeken Türkiye detayı 1

Ankara'daki temaslarını tamamlayan Papa daha sonra İstanbul'a geçti. Papa 14. Leo yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Harbiye'deki Vatikan temsilciği konutuna gitti.

Papa nın uçağındaki Giacinto Facchetti ismi gözlerden kaçmadı! Dikkat çeken Türkiye detayı 2

Papa'nın ziyaretinden dikkat çeken detaylardan biri ise uçağın ismiydi. Papa'nın uçağında Inter ve dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Giacinto Facchetti'nin ismi yazıyordu.

Papa nın uçağındaki Giacinto Facchetti ismi gözlerden kaçmadı! Dikkat çeken Türkiye detayı 3

INTER'DE BAŞKANLIK GÖREVİ DE YAPTI

Inter formasıyla 450'den fazla maça çıkan yıldız isim futbolu bıraktıktan sonra başkanlık görevi de gerçekleştirdi. 2006 yılında vefat eden Facchetti'nin yıllarca giydiği 3 numaralı forma müzeye kaldırılmıştı.

Papa nın uçağındaki Giacinto Facchetti ismi gözlerden kaçmadı! Dikkat çeken Türkiye detayı 4

FACCHETTI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Yıldız ismin kariyerinde dikkat çeken bir Türkiye anısı da var. Facchetti'nin İtalya milli takımıyla oynadığı ilk maç 27 Mart 1963’te İnönü Stadı’nda Türkiye’ye karşıydı. İtalya o maçı Angelo Sormani’nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Yıldız isim ise maçın tamamında sahada yer almıştı. Öte yandan A Milli Takım, 2006 yılında Bergamo’da Facchetti anısına özel bir maç oynadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

2006 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dünya futbolunun efsane ismi Pele, Facchetti'yi FIFA'nın en iyi 100 futbolcusu arasına dahil etmişti. 2006 yılında Inter Başkanı olarak görev yapan Facchetti, pankreas kanseriyle mücadelesini kaybetti. Ardında hem kulüp hem futbol tarihi için unutulmaz bir miras bıraktı. Bugün Papa 14. Leo’yu taşıyan uçağın üzerinde onun adının bulunması, bu mirası bir kez daha gözler önüne serdi.

