Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te ayin heyecanı

Papa’nın önümüzdeki aylarda İznik’e yapacağı ziyaret öncesinde ilçede inanç turizmi canlanmaya başladı. Hazırlıklar sürerken, Vatikan’dan gelen bir grup, İznik Gölü’nde yer alan su altındaki tarihi bazilikada dikkat çeken bir ayin düzenledi.

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te ayin heyecanı

Papa’nın önümüzdeki aylarda İznik’e yapacağı ziyaret öncesinde ilçede inanç turizmi canlanmaya başladı. Ayinin, Papa’nın ziyareti için önceden kurulan özel platformda gerçekleştirilmesi ise ziyaretin ciddiyetini ve hazırlıkların boyutunu gözler önüne serdi.

Papa’nın önümüzdeki aylarda İznik’e yapacağı ziyaret öncesi ilçede inanç turizmi hareketliliği yaşanıyor. Vatikan’dan geldiği öğrenilen grup İznik Gölü sahilindeki batık bazilika’da ayin gerçekleştirdi. Ayinin Papa için yapılan özel platformda yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Hristiyan dünyası açısından kutsal kabul edilen bu tarihi yapıyı ziyaret eden yabancı turistler, bazilika çevresinde ayinlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bölge halkı Papa’nın gelişinin bölgeye olan ilgiyi daha da artıracağını, İznik’in inanç turizminde dünya çapında daha görünür hale geleceğini belirtiyor.

(İHA)

Papa İznik Vatikan
