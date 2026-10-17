Papa XIV. Leo hastaneden taburcu edildi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun, akciğer kanseri nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 71 yaşındaki Papa, 4 gün önce geçirdiği akciğer ameliyatının ardından Roma’daki Agostino Gemelli Hastanesi’nden taburcu edilerek Vatikan’daki konutuna döndü.



PAPA TABURCU EDİLDİ

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, doktorlar, Papa’nın hastaneden taburcu edilmeye uygun durumda olduğunu bildirdi. Dr. Luigi Carbone ve Profesör Stefano Margaritora, Papa 14. Leo’nun sabah saatlerinde kan testlerinden ve göğüs röntgeninden geçirildiğini, bu tetkiklerin klinik durumunun hastaneden ayrılmasına izin verdiğini doğruladığını belirtti.



Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Papa Leo’nun yarın öğle saatlerinde Apostolik Saray’ın penceresinden Angelus duasına öncülük edeceği duyuruldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır