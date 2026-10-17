Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı trafik kazası geçirdi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ankara’daki temaslarının ardından Aydın’a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Arıcı’nın bulunduğu resmi makam otomobilinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, başkanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre kaza, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığı güzergah üzerinde meydana geldi. Ankara’dan Aydın’a dönüş yapan Koçarlı Belediyesi’ne ait resmi makam otomobili, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlattığı belirtilen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır