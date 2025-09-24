HABER

Para da aktarıyorlardı! İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var, 17 düzensiz göçmen de yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt yanlısı faaliyet gösteren ve para aktaran 7 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca aynı operasyonda 17 düzensiz göçmen de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik ortak çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişiler ile sosyal medyada örgüt propagandası yapan ve örgüt yanlısı kişilere para aktaran bazı şüpheliler tespit edildi.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Birçok adrese yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

17 GÖÇMENLE İLGİLİ DE HAREKETE GEÇİLDİ

Zanlıların saklandıkları adreslerde ayrıca 17 düzensiz göçmen yakalandı. 17 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, DEAŞ üyesi 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye getirildi. Zanlıların işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

DEAŞ
