Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu! Savcılıktan 'terör' açıklaması

Paris’teki Montparnasse Garı’nda elinde bıçakla tehditler savuran bir kişi polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile içi şiddet suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen 44 yaşındaki saldırganın, eşine ve çocuklarına yönelik tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Olayda bir yolcu da seken kurşunla hafif şekilde yaralandı. Savcılık, olayda terör bağlantısı bulunmadığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör saldırısı korkusunu yeniden hatırlatan bir olay yaşandı. Cuma günü öğleden sonra Rennes şehrinden gelen bir trenin Paris Montparnasse Garı'na varışı sırasında, trenden inen 44 yaşındaki bir adam elindeki bıçakla çevresindekileri tehdit etmeye başladı. Yolcular arasında panik yaşanırken, olay yerinde devriyede olan polis ekipleri hızla müdahale etti.

SALDIRGAN BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYARAK KENDİNE ZARAR VERDİ

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahsa defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen saldırgan bıçağı boğazına dayayarak kendine zarar verdi. Polislere doğru ilerlemeyi sürdürmesi üzerine demiryolu güvenlik biriminde görevli bir polis memuru ateş açtı. Kurşunun bacağına isabet ettiği saldırgan etkisiz hale getirildi.

POLİS SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ: AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, Paris Savcılığı yaralının durumunun ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Olay sırasında seken bir kurşunun bir yolcunun ayağına isabet ettiği, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırganın geçtiğimiz eylül ayında Créteil Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "eşe karşı şiddet" ve "ölüm tehdidi" suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezanın iki yıl denetimli serbestlik şartıyla ertelendiği belirtildi. Şahsın, yasağa rağmen Rennes’ten Paris’e gelerek eşine ve çocuklarına zarar vermeyi planladığı ifade edildi.

SAVCILIK DUYURDU: OLAYDA TERÖR BAĞLANTISI YOK

Olayla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adli soruşturma yürütülürken, polis memurunun silah kullanma şartıyla Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından inceleniyor. Savcılık, olayda terör bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Olaydan sonra Paris Montparnasse Garı kısa süreliğine tahliye edilirken, tren seferlerinde geçici aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Öte yandan, 13 Kasım 2015’te meydana gelen Paris terör saldırılarının 10. yıl dönümü anma haftasında yaşanan bu olay, şehirdeki güvenlik endişelerini artırdı ve yolcular arasında paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA

