Park dönüşü kabusa döndü: Dedesinin elinden kaçtı, kamyonet çarptı!

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi.

Ali İhsan A. yönetimindeki kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan Yakup Can Yalçın'a çarptı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yakup Can Yalçın, bugün öğle vakti Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEDESİNİN ELİNDEN KAÇTIĞI GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada Yakup Can Yalçın'ın kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçın'ın bir anda dedesinin elini bıraktığı ve kamyonete doğru koştuğu anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kamyonet sürücüsü Ali İhsan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Ali İhsan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.