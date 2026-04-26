Park dönüşü kabusa döndü: Dedesinin elinden kaçtı, kamyonet çarptı!

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşanan trajik kazada, 3 yaşındaki Yakup Can Yalçın hayatını kaybetti. Parktan dedesiyle birlikte dönen küçük çocuk, bir anda yola fırlayarak kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi.

Ali İhsan A. yönetimindeki kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan Yakup Can Yalçın'a çarptı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yakup Can Yalçın, bugün öğle vakti Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEDESİNİN ELİNDEN KAÇTIĞI GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada Yakup Can Yalçın'ın kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçın'ın bir anda dedesinin elini bıraktığı ve kamyonete doğru koştuğu anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kamyonet sürücüsü Ali İhsan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Ali İhsan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

