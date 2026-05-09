Park halindeki aracın bir anda hareket etti

Bilecik’te park halindeki aracın bir anda kendi kendine hareket ederken, olay yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza; Bilecik’in Yenipazar ilçesinde meydana geldi. Sahibinin evinin önünde park duran 06 BSN 735 plakalı otomobil bir anda frenleri bırakması sonucu hareket etmeye başladı. Otomobil araçlar için yapılan park alanının korkuluklarına çarparak durabildi. O esnada olay yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Jandarma kaza yerinde inceleme yaparken, araçta maddi hasar meydana geldi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır