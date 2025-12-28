HABER

Park halindeki otomobil alev alev yandı, araç sahibi yakanın bulunmasını istedi

Samsun’un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil çıkan yangında tamamen yanarken, araç sahibi olayı gerçekleştiren kişinin bulunmasını istedi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı, araç sahibi yakanın bulunmasını istedi

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde Rasim Akbaş’a ait park halindeki otomobil, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilden geriye tamamen yanmış bir demir yığını kaldı.
Araç sahibi Rasim Akbaş, kimseyle herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirterek, "Komşuların sesleri üzerine uyandık, araç yanıyor dediler. Aşağı indiğimizde aracımızın alev alev yandığını gördük. Kimseyle bir husumetimiz yok, aracımın bakımını da yeni yaptırmıştım. Ancak komşuların ’yanlış aracı yaktın’ diye bir kişinin bağırdığını duyması üzerine, başka bir araç yakılmak istenirken benim aracımın yakılmış olabileceğini düşünüyorum. Aracımı yakan kişinin bir an önce bulunmasını istiyorum, davacı ve şikâyetçiyim" dedi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve şüphelilerin tespiti için olayla ilgili inceleme başlattı.

