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Park halindeki otomobil kurşunlandı

Adıyaman’da park halindeki bir otomobil kurşunların hedefi oldu.

Park halindeki otomobil kurşunlandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde M.T.’ye ait park halindeki 35 AKR 931 plakalı otomobil, gece geç saatlerde kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla açılan ateş sonucunda otomobil adeta kurşun yağmuruna tutuldu. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yaşanılan olayı sabah saatlerinde fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobil kurşunlandı 1

Park halindeki otomobil kurşunlandı 2

Park halindeki otomobil kurşunlandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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