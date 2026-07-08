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Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette yangın çıktı

Eskişehir’de park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette yangın çıktı

Olay, Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (64) isimli erkek şahsa ait 26 ALY 069 plakalı kamyonet, yol üzerinde park halindeyken aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette yangın çıktı 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aracın içerisinde maddi hasar oluştu. Yangının, araç içerisinde güneş ışığına ve ısıya maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette yangın çıktı 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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