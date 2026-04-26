Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir parkta iki grup arasında çıkan tabancalı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Caddesi üzerinde bulunan bir parkta, iddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Caddesi üzerinde bulunan bir parkta, iddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada B.E.S. ile G.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken; olayda yaralanan B.E.S. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, G.T. ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıdı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldıUyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
Diyarbakır’da park halindeki araçta yangınDiyarbakır’da park halindeki araçta yangın

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
En Çok Okunan Haberler
Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

