Parkta tartıştığı arkadaşını vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da parkta tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Alibaba Parkı’nda dün meydana gelen olayda, parkta oturan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, C.G. (28), tartıştığı arkadaşı F.G.yi (27) tabancayla sol dizinden vurdu. Yaralanan F.G., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan zanlı, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Samsun
