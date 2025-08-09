HABER

Parktaki palmiye ağacı ateşe verildi

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, daha önce de bir ağacın yakıldığı parkta, bir palmiye ağacı daha kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Ağaç tamamen yanarken, yerine yenisi dikildi.

Parktaki palmiye ağacı ateşe verildi

Olay, saat 01.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. 27 Mayıs’ta bir palmiye ağacının yakıldığı parkta, bugün de bir ağaç daha kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, zarar gören ağacın yerine yenisinin dikildiğini açıkladı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

