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  4. Parmaklarımız suda uzun süre durduğunda neden buruşur? İşte bilimsel açıklaması

Parmaklarımız suda uzun süre durduğunda neden buruşur? İşte bilimsel açıklaması

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.02.2025 21:15
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Çok uzun bir zaman suyla temas edildiğinde parmaklarımız buruşmaya başlamakta ve ortaya kırışık bir görüntü çıkmaktadır. Bu durum özellikle deniz, havuz, duş gibi ortamlarda saatlerce kalındığında daha sık görülmektedir. Bu buruşma durumuna el parmaklarında rastlanıldığı gibi ayak parmaklarında da rastlanılır. Pek çok kişi parmaklarda görülen bu buruşma olayının neyden olduğunu sorgulamaktadır. Peki, parmaklarımız suda uzun süre durduğunda neden buruşur, bu durumun bilimsel açıklaması nedir?

Parmaklarımız suda uzun süre durduğunda neden buruşur? İşte bilimsel açıklaması

Gerek deniz gerek havuz gibi doğrudan su ile temas edilen ortamlarda saatlerce kalındığı zaman parmaklarda buruşmuş bir görüntü belirmektedir. Parmakların buruşmasına sebebiyet veren birçok farklı faktör bulunmaktadır. Bu konu hakkında bilim insanları tarafından çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar neticesinde buruşukluğa neden olan birbirinden farklı unsurlar ortaya çıkarılmıştır.

Parmaklarımız suda uzun süre durduğunda neden buruşur?

İnsan vücudunun bazı noktaları tüyler ile kaplı iken bazı yerler ise kılsızdır. Parmaklar da tüysüz olan bölgelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Parmaklarımız uzun bir müddet su içinde kaldığında uç kısımlarından itibaren buruşmaya başlamaktadır. Günümüzde birçok kişi bu buruşukluğun nasıl ortaya çıktığını bilememektedir.

Kıl ile çevrelenmiş olan bölgelerin dip kısımlarında yağ bezeleri mevcuttur. Bu yağ bezeleri koruyucu bir bariyer görevini gördüğünden su ile temas esnasında derinin buruşmadan yumuşak kalmasını sağlamaktadır. Öte yandan parmaklarımız kılsız bir yapıya sahip olduğu için bu noktalarda yağ bezeleri bulunmamaktadır. Yağ bezeleri olmadığından deri su ile temas ettiği esnada buruşukluk olayı ortaya çıkmaktadır.

Buna neden olan ana faktör ise suyun doğrudan derinin altına işlemesidir. Bu konu hakkında bilim adamları birçok farklı çalışma yapmıştır. Bu çalışmaların bazılarından çıkan sonuç, ellerin ıslakken kavrama becerisinin daha yüksek olduğu yönündeyken kimi bilimsel çalışmalardan çıkan netice ise parmak uçlarındaki sinir sisteminden kaynaklı kan damarlarının kısa sürede ince bir duruma gelmesidir.

Parmaklarımızın suda uzun süre durduğunda buruşmasının nedenleri nelerdir?

Parmaklar su içinde çok fazla durduğu zaman büzüşme olayı meydana gelmektedir. Bu duruma neden olan faktörler birtakım bilimsel çalışmalar aracılığı ile açıklanmıştır. Geçmişte yapılan bazı bilimsel çalışmalardan çıkan sonuç suyun derinin altına kadar girmesinden dolayı derinin şişme tepkisi vermesidir. Deri şişmeye başladığında parmaklarda buruşukluk oluşmaktadır.

Parmak kısımları bazı bölgelere nazaran tüylü bir yapıya sahiptir. Tüyler genel olarak deriyi koruma altına aldığından bu durum olmadığında ve suyla direkt temasa geçildiğinde bu su derinin içine girmektedir. Derinin içine kadar işleyen su parmakların kısa sürede buruşmasına neden olmaktadır. Genel olarak parmaklarımızın suda uzun süre durduğunda buruşmasının temel nedenleri ise şu şekildedir:

  • İnsan vücudunun belirli yerlerinde keratin denilen bir tabaka bulunur. Parmaklarda bu tabakadan olmadığı için suyla temas anında deri doğrudan buruşmaya başlar.
  • Bir diğer sebep ise deri ile temas eden suyun derinin içine girerek bu bölümü şişirmesidir. Parmaklarda şişme durumu gözlemlendiğinde ardından da buruşukluk meydana gelmektedir. Belli bir süre sonra temas edilen su buharlaştığı için deri eski haline dönmektedir.
  • Tüylü olan bölgelerin diplerinde yağ bezeleri vardır. Bu yağ bezeleri bulunan noktalar suyla doğrudan temas ettiğinde hiçbir şekilde buruşma olayı oluşmamaktadır. Ancak parmaklarda bu durum geçerli olmadığından belli bir süre suda kalındığında buruşukluk gözlemlenmektedir.
  • Parmak uçlarında birçok kan damarı bulunmaktadır. Parmaklar suyun içinde uzun bir süre kaldığında bu kan damarlarında incelme meydana gelmektedir. Çünkü parmaklardaki sinir sistemi ıslaklığı algılamaktadır. Bu durum parmakların hacmini de etkilediğinden ortaya buruşma olayı çıkmaktadır.
  • Bazı bilimsel çalışmalar sonucunda ıslanmış olan parmakların birçok nesneyi daha iyi tutabildiği gözlemlenmiştir. Bu durumun ince motor yeteneği üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.
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parmak su
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