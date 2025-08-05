Gün içinde en çok kullanılan organlardan olan eller çeşitli zeminler ya da maddelerle sürekli olarak temas halindedir. Bu durum çevresel etkenlere çok fazla maruz kalan ellerde ve parmaklarda bazı değişimlere neden olabilmektedir. Parmakların suya karşı verdiği tepkimelerden biri olan buruşma durumu da bunlardan biridir. Denizde ya da banyoda fazla kalmış kişilerin, uzun süre su ile temas eden ellerin ve parmakların buruştuğu gözlemlenmektedir. Buruşma süresi duruma, maruz kalınan suyun özelliğine ya da kişinin bünyesine göre değişiklik de gösterebilmektedir.

Parmaklarımız sudan çıkınca neden buruşur? Sebebi nedir?

Çok merak edilen ve aslında basit ve bilimsel bir açıklaması bulunan birçok durum vardır. Bunlardan biri de parmakların, denizden havuzdan ya da banyodan çıkınca buruşmasıdır. Parmakların belli uzunlukta bir süre içinde suya maruz kalması buruşmaya neden olmaktadır. Bu konu ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, geçerli ve kabul gören bir açıklama yapmıştır.

Bilim insanları, insanların banyodan, havuzdan ya da denizden çıktıktan sonra parmaklarının neden buruştuğunu evrimsel kökenlere dayandırarak açıklamaktadır. “Buruşma refleksi” olarak adlandırılan bu durum üzerine çeşitli testler yapılmıştır. Araştırmalar, ıslak cisimlerin buruşmuş parmaklarla daha kolay kavrandığını ortaya koymuştur. Bu kırışıklıklar, araba lastiklerindeki su tahliye kanalları gibi çalışarak tutuşu artırır.

Genel olarak bilinen ve halk arasında konuşulan açıklamaya göre parmakların suda uzun süre kalınca buruşması tek bir neden ile açıklanmaktadır. Bu açıklamaya göre parmakların suda uzun süre kaldığında buruşmasının nedeni, suyun deri altına nüfuz ederek deriyi şişirmesidir.

Halk arasında bilinen ve söylenen bu durum bilim insanları tarafından 1900’lü yılların ortalarında açıklanmıştır. Parmaklardaki suya maruz kalınınca oluşan kırışıklığın sebebinin otonom sinir sistemi ile ilgili olduğu, istemsiz hareketleri kontrol eden sinir merkezinden kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Amarika Idaho eyaletinde yer alan laboratuvarda görev yapan bir nörobiyolog parmaklarda meydana gelen bu buruşma durumunun etkin bir süreç sonrasında gerçekleştiğini açıklamış ve bu durumun evrimsel bir kökeni olduğunu, kalıtımsal olarak gerçekleştiğini söylemiştir. Ekibi ile birlikte bu buruşmanın tipleri ve kişiden kişiye gösterdiği değişiklikleri araştırmıştır. Yapılan araştırmaların sonucunda parmaklarda meydana gelen buruşukluğun evrimsel bir avantajı nasıl sağladığı açıklanmıştır.

Yapılan araştırmalara ve deneylere göre farklı biçim ve boyutlarda olan bilyeler hem yarım saat kadar ıslak elle hem de kuru elle ayrı ayrı tutulmuş ve deney sonucunda parmakların buruşukken kuru olduğu zaman yapılan denemelere göre daha kolay ve hızlı bir şekilde bilyeleri tutabildiği gözlemlenmiştir. Buruşuk parmakların atalara özellikle ıslak olan bölgelerde yetişmekte olan bitkileri ve akıntıların içinde avlanırken av olan hayvanları kavrama konusunda avantaj sağladığı belirtilmiştir.

Aynı şekilde ayak parmaklarında yaşanan su etkisi ile meydana gelen buruşma durumu da ıslak zeminde çıplak ayakla yürürken daha sağlam basılmasını ve daha sıkı bir tutuş gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bilim insanları son zamanlarda hayvanlarda da bu durumun yaşanıp yaşanmadığını ve aynı avantajın onlarda da olup olmadığını araştırmaktadırlar.