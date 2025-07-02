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'Parola Vatan' koduyla 6 milyon liralık vurgun! Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef aldı

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Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı insanları hedef aldı. 'FETÖ kimlik bilgilerinizi kopyaladı, operasyon yapılacak. Operasyondan sonra eşyalarınız teslim edilecek' yalanıyla insanları kandıran dolandırıcılar 'Parola Vatan' şifresiyle 6 milyon liralık vurgun yaptı. İşte tüm detaylar...

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ bahanesiyle yaşlı vatandaşları hedef aldı. 22 yaşındaki Ercan G., emekli bankacı Ümmihani D. (74)'yi arayıp, "FETÖ kimlik bilgilerinizi kopyaladı, operasyon yapılacak. Operasyondan sonra eşyalarınız teslim edilecek" diyerek evdeki kredi kartlarını aldı.

Parola Vatan koduyla 6 milyon liralık vurgun! Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef aldı 1

1 MİLYON LİRAYI KENDİ HESABINA GÖNDERTTİ

Ercan G., daha sonra kartla bir kuyumcudan 282 bin TL'lik altın satın aldı. Aynı şahıs bu kez Emine (70) ile Mevlüt A. (65) çiftini hedef aldı. Çiftten döviz ve ziynet eşyalarını bozdurarak 1 milyon TL'yi kendi hesabına göndermelerini sağlayan şüpheli bununla da durmadı.

Parola Vatan koduyla 6 milyon liralık vurgun! Dolandırıcılar özellikle yaşlı insanları hedef aldı 2

'PAROLA VATAN' DEDİ 5 MİLYONLARINI ALDI

Şebeke üyeleri İhsan G. (20) ile Muhammet A. (26) ise Yumurtalık ilçesindeki Çetin (69) ve Yurdagül T. (67) çiftine "Parola Vatan" şifresiyle yaklaşıp, 5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine harekete geçti. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir restoranda buluştuklarını tespit etti. Operasyonla Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A.'nında aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden doğrudan olaylara karışan 3 şüpheli tutuklandı, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan operasyonda şüphelilerin üzerinden, 6 adet cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 28 adet mermi ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden Ercan G.'nin kredi kartıyla altın alırken görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö dolandırıcı
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