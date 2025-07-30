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Pasifik Okyanusu'nda facia: Uçak denizin dibine gömüldü! Üç kişi hayatını kaybetti...

ABD'nin California eyaletinde, San Carlos Havalimanı'ndan kalkan çift motorlu bir uçak, Monterey açıklarında Pasifik Okyanusu'na düştü. Kazada üç kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pasifik Okyanusu'nda facia: Uçak denizin dibine gömüldü! Üç kişi hayatını kaybetti...

California açıklarında yaşanan kazada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, soruşturma başlatıldı.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen üzücü olayda, küçük bir uçak Pasifik Okyanusu'nun sularına gömüldü. San Carlos Havalimanı'ndan havalanan çift motorlu Beechcraft tipi uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle Monterey açıklarında okyanusa çakıldı. Kaza, bölgede büyük bir üzüntüye yol açarken, arama kurtarma ekipleri derhal harekete geçti.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına ve üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Kaza, havacılık camiasında da büyük yankı uyandırdı. Uçağın düşüş nedeni henüz netlik kazanmazken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturma kapsamında, uçağın teknik durumu, pilotun deneyimi, hava koşulları ve olası diğer faktörler detaylı bir şekilde incelenecek. Uzmanlar, kara kutunun bulunması halinde kazanın nedeninin daha net bir şekilde anlaşılabileceğini belirtiyor.

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uçak Pasifik Okyanusu abd california
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