Pasinler’de karla mücadele sürüyor

Önceki gün gece saatlerinde başlayan ve dün de devam eden kar yağışıyla birlikte sahaya inen Pasinler Belediyesi ekipleri, yapılan planlama doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal yerleşim birimleriyle birlikte toplam 72 mahallesi bulunan Pasinler’de karla mücadele, diğer yandan tuzlama çalışmasının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Başkan Ünsal Sertoğlu, "Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile birlikte cadde ve sokaklarımızı tamamını ulaşıma açmış durumdayız, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır