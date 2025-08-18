HABER

Pasinler'e süt toplama merkezi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde Pasinler ilçesinde kurulması planlanan "Süt Toplama Merkezi" ile ilgili toplantı yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral ile birlikte Pasinler’de kurulacak Süt Toplama Merkezi’miz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Bu önemli proje ile çiftçimize ve üreticimize daha güçlü destek sağlanacak, süte katma değer kazandırılacak, kaliteli ve hijyenik üretim teşvik edilecek, soğuk zincir süt toplama altyapısı oluşturulacak ve kırsal istihdama katkı sunularak bölge hayvancılığımız daha da güçlendirilecektir. Erzurum’umuzu tarımda ve hayvancılıkta daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Erzurum
