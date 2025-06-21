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Pastanede dehşet anları: Tartıştığı kişiyi bıçakladı! 18 yıl önce de komşusunu öldürmüş!

Aydın’ın Köşk ilçesinde, pastanede çıkan tartışmada 43 yaşındaki Derya T., U.İ.'yi bıçakla yaraladı. Polis tarafından yakalanan Derya T.'nin 18 yıl önce de komşusunu silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay anı pastanenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Pastanede dehşet anları: Tartıştığı kişiyi bıçakladı! 18 yıl önce de komşusunu öldürmüş!

Korkunç olay, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. İşletme içerisinde U.İ. ile Derya T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Derya T., U.İ’yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.İ., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri şüpheli Derya T.'yi, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Derya T. emniyete götürüldü. Şüphelinin kimlik sorgusunda, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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Derya T.'nin 2007 yılında Köşk ilçesinde, tartıştığı komşusu emekli makam şoförü Hüseyin Ballı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

OLAY KAMERADA

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Öte yandan ikilinin tartıştığı anlar, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı şüpheli Derya T’nin, U.İ. ile tartıştığı ve sonra da U.İ.’nin bıçaklandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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