Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli genç, minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler, genci korna ile uyarsa da sonuç değişmedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır