Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Bursa’da patenli gencin, minibüse tutunarak tehlikeli şekilde seyahat ettiği anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
02.11.2026 17:24
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli genç, minibüsün arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler, genci korna ile uyarsa da sonuç değişmedi.
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