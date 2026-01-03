Patlamalar arasında kaçış anları: Venezuela’da bir ailenin yaşadığı büyük korku kamerada

Venezuela’da yaşanan saldırılar sırasında sivillerin maruz kaldığı tehlike sosyal medyada da gündem oldu. ABD’nin yaptığı saldırılarla bölgede büyük çaplı patlamalar yaşanırken patlamalar sırasında otomobilleriyle bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir ailenin yaşadığı korku dolu anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Patlamalar arasında kaçış anları



Venezuela’nın başkenti Karakas’taki saldırılar sırasında otomobilleriyle kaçmaya çalışan bir ailenin yaşadığı panik ve korku anları kameralara yansıdı. Görüntüler, ABD’nin yaptığı saldırının siviller üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. pic.twitter.com/lmTF5oGQP0 — Mynet (@mynet) January 3, 2026

Görüntülerde, art arda gelen yüksek patlama sesleri, araç içindeki panik ve bölgeden hızla uzaklaşma çabası dikkat çekti. Ailenin can korkusuyla güvenli bir bölgeye ulaşmaya çalıştığı anlar, saldırıların sadece askeri ya da siyasi değil, doğrudan sivilleri hedef alan sonuçlar doğurabileceğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜLER TÜM DÜNYADAKİ ENDİŞEYİ ARTIRDI

Kaçış anlarının kaydedildiği video, saldırıların ardından Venezuela’da yaşanan korku ve paniği tüm dünyaya duyururken, uluslararası kamuoyunda da gelişmeler endişeyle takip ediliyor. Venezuela’nın başkenti Karakas’ta ABD’nin yaptığı saldırılar sonucunda en az 7 farklı noktada patlama meydana gelmişti.

"PATLAMA İNANILMAZDI"

Venezuela'da yaşayan bir Türk vatandaşı CNN Türk canlı yayınına katıldı. Muharrem Hayta isimli kişi yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Hayta o anlarda şu ifadelerde bulundu:

"Gece 2'de patlamayla uyandık. Patlama inanılmazdı. Yanımız vuruldu. Biz bu bombalamanın olacağını görüyorduk. Buna bir karşılık verilecektir."