HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Patnos öğrenci yurdunda inceleme

Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile birlikte, hazırlıkları tamamlanan Patnos Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.Müdür Çelebi, öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin öncelikleri olduğunu belirterek, yurdun mevcut imkanlarının gözden geçirilip iyileştirmeler yapıldığını ifade etti.Kaymakam Burak Dertlioğlu da öğrencilere daha iyi hizmet sunmak için yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.Yeni eğitim-öğretim yılı önces

Patnos öğrenci yurdunda inceleme

Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile birlikte, hazırlıkları tamamlanan Patnos Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.

Patnos öğrenci yurdunda inceleme 1

Müdür Çelebi, öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin öncelikleri olduğunu belirterek, yurdun mevcut imkanlarının gözden geçirilip iyileştirmeler yapıldığını ifade etti.

Kaymakam Burak Dertlioğlu da öğrencilere daha iyi hizmet sunmak için yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Patnos öğrenci yurdunda inceleme 2

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan denetimlerle öğrencilerin yurt yaşamının güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Muğla İl Başkanı görevinden istifa etti! AK Parti Muğla İl Başkanı görevinden istifa etti!
Trafik ekiplerinden sıkı denetim: 15 motosiklet trafikten men edildiTrafik ekiplerinden sıkı denetim: 15 motosiklet trafikten men edildi

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.