Patnos öğrenci yurdunda inceleme

Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile birlikte, hazırlıkları tamamlanan Patnos Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.

Müdür Çelebi, öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin öncelikleri olduğunu belirterek, yurdun mevcut imkanlarının gözden geçirilip iyileştirmeler yapıldığını ifade etti.

Kaymakam Burak Dertlioğlu da öğrencilere daha iyi hizmet sunmak için yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan denetimlerle öğrencilerin yurt yaşamının güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

