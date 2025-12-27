Patnos’ta beklenen kar yağışı başladı

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, yer yer 50-60 santimetreyi buldu. Kırsal mahalleler ve yaylalarda kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışı çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Karın toprağa can suyu olacağını belirten vatandaşlar, yağışın özellikle yer altı su kaynakları ve tarım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Öte yandan, Patnos Belediyesi ve ilgili kurumlar, olası olumsuzluklara karşı ekiplerini sahada hazır bulundurarak yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır