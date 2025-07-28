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Patnos’ta radar uygulaması artırıldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde daha önce birçok trafik kazasının meydana geldiği Mevlânâ Kantar Kavşağı’nda ilk kez radar uygulaması başlatıldı.

Patnos’ta radar uygulaması artırıldı

Sürücülerin hız sınırlarına uymaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, trafik ekipleri radar cihazlarıyla hız ölçümü yaptı. Özellikle kazaların sık yaşandığı Mevlânâ Kantar Kavşağı’nda iyapılan uygulamanın trafik güvenliğini artırması ve muhtemel can kayıplarının önüne geçmesi hedefleniyor.
Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Patnos
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