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Patnos’ta su taşkınlarına karşı önlemler alınıyor

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, sabah mesaisine İnönü Mahallesi’nde devam eden dere ıslahı ve taşkın önleme çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı.

Patnos’ta su taşkınlarına karşı önlemler alınıyor

Sabah erken saatlerde sahaya inen Başkan Taşkın, teknik ekiplerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları adım adım takip etti. Mahallede yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, derede temizlik ve güçlendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

"DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Taşkın yaptığı açıklamada, "Patnos’umuzu değiştirmeye ve hak ettiği değere kavuşturmaya kararlıyız. Durmadan, yorulmadan var gücümüzle çalışıyoruz. Her mahallemizde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Patnos’ta su taşkınlarına karşı önlemler alınıyor

ALTYAPI GÜÇLENİYOR

İnönü Mahallesi’nde başlatılan dere ıslahı çalışmalarıyla hem altyapı güçlendirilmiş olacak hem de yağışlı dönemlerde yaşanabilecek taşkın riskleri minimuma indirilecek. Belediye ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde bölge sakinlerinin daha güvenli bir çevrede yaşaması hedefleniyor.

(İHA)

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Patnos
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