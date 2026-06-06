HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Patnos’ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Patnos’ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı

Patnos’ta trafik kazası Meslek Yüksekokulu ile Kaymakamlık Hizmet Binası civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken araçta da incelemelerde bulundu.
Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Patnos’ta meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Patnos’ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı 1

Patnos’ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı 2

Patnos’ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da dolu yağışı tarım arazilerini sular altında bıraktıMalatya’da dolu yağışı tarım arazilerini sular altında bıraktı
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıDiyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.