Patnos’ta buz sarkıtlarına karşı uyarı

Patnos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde tehlike arz eden noktalarda buz kırma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle bina saçakları ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlar öncelikli olarak kontrol altına alınıyor.

Yetkililer, vatandaşların bina saçakları ve çatı altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, tedbirlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Belediye ekiplerinin çalışmaları, risk tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar devam edecek.

Kaynak: İHA