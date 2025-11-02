Patnos’ta inşaat kazası: 2 işçi yaralandı

Olay, Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatta beton parçasının koparak işçilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA